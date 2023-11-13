Video Yaşam Arkadaşlar arasındaki silahlı kavgada kan aktı: 1 yaralı | Video
Arkadaşlar arasındaki silahlı kavgada kan aktı: 1 yaralı | Video

Arkadaşlar arasındaki silahlı kavgada kan aktı: 1 yaralı | Video

13.11.2023 | 09:47

Çorum'da arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Kale Mahallesi Ata 40. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arazide alkol alan M.B. (19) ve K.Ö. (21) isimli iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebeple tartışmaya çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, K.Ö. yanında bulundurduğu tabanca ile arkadaşı M.B.'nin bacağına ateş etti. M.B., daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı M.B. kendi imkanları ile gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında alındı. Arkadaşını silahla bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçan K.Ö., polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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