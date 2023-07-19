Arnavutköy'de TIR kamyonete çarptı, şoför yaralandı | Video 19.07.2023 | 14:12 ARNAVUTKÖY'de İBB'ye ait TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Kazada TIR şoförü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza bugün 11:30'da Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İSTAÇ'a ait katı atık aktarma TIR'ı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, TIR ile bariyer arasında sıkışırken TIR'ın çekici kısmı kupasından ayrıldı. TIR şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile TIR'ın şoför kabininde sıkışan şoför ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara İstikametin'de yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı.