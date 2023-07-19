Arnavutköy'de TIR kamyonete çarptı, şoför yaralandı | Video
ARNAVUTKÖY'de İBB'ye ait TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Kazada TIR şoförü yaralandı.
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