Video Yaşam Asansörde mahsur kalanları itfaiye ekibi kurtardı | Video
Asansörde mahsur kalanları itfaiye ekibi kurtardı | Video

Asansörde mahsur kalanları itfaiye ekibi kurtardı | Video

05.07.2023 | 16:52

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir apartmanda meydana gelen asansör kazası herkesi korkuttu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Müftü Solakzade Mahallesi'nde bir apartmanda asansöre binen dört kişi bir anda asansörün kontrolden çıkmasıyla panik yaşadı. Arızalanan asansör katların arasında kaldı. Olay yerine gelen Erzurum İtfaiyesi kısa sürede gerekli müdahaleyi yaptı ve dört kişiyi asansörden çıkardı. Polisin ve sağlık görevlilerinin de hazır bulunduğu olayda panik ve korku dışında bir sorun olmaması başta aileler olmak üzere herkese derin bir nefes aldırdı. Olay yerine her ihtimale karşı AFAD ekipleri de geldi. Asansörde kalan Murat Erdem, bir anda asansörün kat arasında kaldığını ve paniklediklerini belirterek, "Görevlilerin kısa sürede müdahalesiyle kurtulduk. Çok şükür ciddi bir sıkıntımız yok" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Asansörde mahsur kalanları itfaiye ekibi kurtardı | Video 01:08
Asansörde mahsur kalanları itfaiye ekibi kurtardı | Video 05.07.2023 | 16:52
Gaziantep’te yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı | Video 00:51
Gaziantep'te yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı | Video 05.07.2023 | 16:35
Süper ay Uludağ’ın üzerinde muhteşem manzara oluşturdu | Video 00:14
Süper ay Uludağ’ın üzerinde muhteşem manzara oluşturdu | Video 05.07.2023 | 16:32
Duvar delip girdiği bankadan 160 lira çaldı! | Video 00:51
Duvar delip girdiği bankadan 160 lira çaldı! | Video 05.07.2023 | 14:47
Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı! | Video 01:15
Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı! | Video 05.07.2023 | 16:03
Kaza yapan araçlar köprüden düşmekten son anda kurduldu | Video 02:10
Kaza yapan araçlar köprüden düşmekten son anda kurduldu | Video 05.07.2023 | 15:22
Namaza gelmeyenlerin suya atıldığı o köyde bayram şenliği | Video 04:59
Namaza gelmeyenlerin suya atıldığı o köyde bayram şenliği | Video 05.07.2023 | 15:22
Basra Körfezi’ne kadar giden Dicle Nehri’nde korkutan görüntü | Video 07:57
Basra Körfezi’ne kadar giden Dicle Nehri’nde korkutan görüntü | Video 05.07.2023 | 15:22
Hemşire eşini öldüren koca: Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 02:46
Hemşire eşini öldüren koca: "Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 05.07.2023 | 15:22
Hemşire eşini öldüren koca: Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 02:46
Hemşire eşini öldüren koca: "Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 05.07.2023 | 14:48
6 kardeşe babalarından miras kalan ev alevlere teslim oldu | Video 01:47
6 kardeşe babalarından miras kalan ev alevlere teslim oldu | Video 05.07.2023 | 14:35
Dedesinden kalan tüfekle oynarken kendini vurdu! | Video 01:06
Dedesinden kalan tüfekle oynarken kendini vurdu! | Video 05.07.2023 | 13:34
İstanbul’daki kaçak göçmen denetimi: 354’ü kaçak çıktı | Video 06:16
İstanbul'daki kaçak göçmen denetimi: 354'ü kaçak çıktı | Video 05.07.2023 | 13:36
Depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı | Video 01:04
Depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı | Video 05.07.2023 | 14:02
Batman’da koca dehşeti! Eşini 6 yerinden bıçakladı | Video 01:00
Batman’da koca dehşeti! Eşini 6 yerinden bıçakladı | Video 05.07.2023 | 13:38
Duvarı delerek bankaya girdi, yangın merdiveninde yakalandı | Video 00:51
Duvarı delerek bankaya girdi, yangın merdiveninde yakalandı | Video 05.07.2023 | 13:20
İstanbul’da “Firari” operasyonu! 15 gözaltı… | Video 00:35
İstanbul’da “Firari” operasyonu! 15 gözaltı… | Video 05.07.2023 | 13:32
Hız tutkunu genç motosikletçiden geriye bu paylaşımları kaldı | Video 02:32
Hız tutkunu genç motosikletçiden geriye bu paylaşımları kaldı | Video 05.07.2023 | 13:20
Yalancı medyum eski sevgiliyi geri getirme vaadiyle vurgun yaptı! | Video 01:11
Yalancı medyum eski sevgiliyi geri getirme vaadiyle vurgun yaptı! | Video 05.07.2023 | 13:20
İzmir’de korku dolu anlar: 33. kattan böyle atladı! | Video 00:53
İzmir'de korku dolu anlar: 33. kattan böyle atladı! | Video 05.07.2023 | 13:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA