Asansörde mahsur kalanları itfaiye ekibi kurtardı | Video
Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir apartmanda meydana gelen asansör kazası herkesi korkuttu.
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