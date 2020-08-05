Video Yaşam Asker uğurlama gecesinde koronaya aldırış etmeden halay çektiler | Video

Asker uğurlama gecesinde koronaya aldırış etmeden halay çektiler | Video

Asker uğurlama gecesinde koronaya aldırış etmeden halay çektiler | Video
05.08.2020 | 18:20

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Sultanbeyli Battalgazi mahallesinde bir grup genç asker eğlencesinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çekti. O anlar bir cep telefonu kamerasından böyle kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde geçtiğimiz akşam asker eğlencesi düzenlendi. Asker eğlencesine katılan bir grup genç sosyal mesafesiz ve maskesiz el ele tutulup halay çekti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halayda gençler adeta kendilerinden geçerek ilginç bir halay çekti. O anlar ise bir cep telefonu kamerasından kaydedildi. Görüntülerde bir grup gencin asker eğlencesinde toplanarak sosyal mesafesiz ve maskesiz halay çektiği görülüyor. Öte yandan halay çeken bazı gençlerin maskeleri ağızlarında olması gerekirken maskelerin kollarında takılı olması da dikkatlerden kaçmadı.

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