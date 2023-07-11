Askeri araçla otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video
Van’da askeri araçla sivil aracın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
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