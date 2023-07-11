Askeri araçla otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 11.07.2023 | 12:05 Van’da askeri araçla sivil aracın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, kaza, Van-Başkale karayolu üzerindeki 32 Virajlar bölgesinde meydana geldi. Askeri araçla sivil aracın çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, araçlar ise hurdaya döndü. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.