Video Yaşam Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine: "Çok acı gördük şimdi, evlat acısı" | Video
Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine:

Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine: "Çok acı gördük şimdi, evlat acısı" | Video

06.02.2024 | 10:34

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 şiddetindeki asrın depreminde kızı Emel Bolat’ın cansız bedenine iki gün sonra ulaştığını anlatan 84 yaşındaki Ayşe Güleç kızının fotoğrafları ile teselli oluyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraşlı merkezli asrın depreminde Kiraz Apartmanı B Blokta oturan kızını kaybeden Ayşe Güleç kızından kalan fotoğraflarla teselli olurken kızını Kahramanmaraş'ta olduğunu düşünerek acısını hafifletmeye çalışıyor. Depremin yıl dönümünde kızı için dualar okuttuğunu aktaran Ayşe nine çocukken annesini kaybettiğini acısının yanında evlat acısının daha zor olduğunu ifade etti. Depremden önce kızı ile telefonla konuştuğunu ve kızının saçlarını boyattığını yanına gelme hayalleri olduğunu aktaran Güleç, kızının cenazesini 2 gün sonra teslim alarak Kozan'a getirdiklerini anlattı.

Güleç, "Kızım Kahramanmaraş'ta eski bir milletvekilinin evinde oturuyordu. Kızımı çok severdi durumunu bilirdi kira almazdı. Çalışıyordu emekli oldu. Depremden önce telefonla konuştuk araba alacağım. Ehliyet alıyorum para biriktirip saçlarımı boyattım geleceğim diyordu. Ama gelemedi" diye ağladı.
Annesinin tarla yüzünden çıkan tartışmada vurularak öldürüldüğünü anlatan Güleç,. "O zaman çocuktum. Kızımın yüzünü göstermediler dayanamazdım. Senesinde hatim indirdik. Kardeşimi babam markete yollamıştı, düşmanlarımız bıçakladı. Çok acılar çektik. Babamın elinden tüm malları alındı, dağda hayvanlarımızı kurtlar yedi. Şimdi evlat acısı çekiyorum. Acıyı çok gördüm ama buna şükür. Her derde dayandık. Kızım gençti çok güzel bir evlattı" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine: Çok acı gördük şimdi, evlat acısı | Video 04:13
Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine: "Çok acı gördük şimdi, evlat acısı" | Video 06.02.2024 | 10:34
Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video 01:35
Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video 06.02.2024 | 09:50
Depremzedeler gözyaşları içinde o anları anlattı | Video 07:58
Depremzedeler gözyaşları içinde o anları anlattı | Video 06.02.2024 | 09:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 04:27
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 06.02.2024 | 10:28
HAYATA İYİ BAKIYORUZ 10:38
"HAYATA İYİ BAKIYORUZ" 06.02.2024 | 09:55
Mersin’de 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 00:35
Mersin'de 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 06.02.2024 | 10:16
Deprem anının KGYS kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:50
Deprem anının KGYS kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.02.2024 | 09:56
Asrın felaketi Muğla’da AFAD Müdürlüğü tarafından anıldı | Video 04:45
Asrın felaketi Muğla’da AFAD Müdürlüğü tarafından anıldı | Video 06.02.2024 | 09:33
Enkazdan 12 saat sonra kurtarıldı, boyu uzadı | Video 03:56
Enkazdan 12 saat sonra kurtarıldı, boyu uzadı | Video 06.02.2024 | 09:24
Fatih’te otelde yangın paniği: Çarşafları birbirine bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı | Video 07:46
Fatih'te otelde yangın paniği: Çarşafları birbirine bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı | Video 06.02.2024 | 08:42
Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi | Video 01:39
Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi | Video 06.02.2024 | 08:50
Iğdır’da arazide kaybolan çocuklar 4 saat sonra bulundular | Video 01:08
Iğdır'da arazide kaybolan çocuklar 4 saat sonra bulundular | Video 06.02.2024 | 08:40
Asrın Felaketinin yıldönümünde SABAH TV, depremzedelerle konuştu | Video 01:21
Asrın Felaketinin yıldönümünde SABAH TV, depremzedelerle konuştu | Video 06.02.2024 | 08:39
56 kişiye mezar olan binanın yıkılma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:37
56 kişiye mezar olan binanın yıkılma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.02.2024 | 07:34
Depremin yıldönümünde Hatay’da sessiz yürüyüş | Video 01:25
Depremin yıldönümünde Hatay'da sessiz yürüyüş | Video 06.02.2024 | 07:34
Malatya’da afet konutlarının son hali böyle görüntülendi | Video 06:19
Malatya’da afet konutlarının son hali böyle görüntülendi | Video 06.02.2024 | 07:34
Kahramanmaraş’ta ölen vatandaşlar sela ve dua ile anıldı | Video 03:19
Kahramanmaraş’ta ölen vatandaşlar sela ve dua ile anıldı | Video 06.02.2024 | 05:59
Adana’da depremin yıldönümde gözyaşları sel oldu | Video 05:15
Adana’da depremin yıldönümde gözyaşları sel oldu | Video 06.02.2024 | 05:59
Adıyaman’da binlerce kişi deprem şehitlerini andı | Video 02:09
Adıyaman’da binlerce kişi deprem şehitlerini andı | Video 06.02.2024 | 06:00
İBB’ye ait hafriyat kamyonun kapağını açık bırakan sürücü yakalandı | Video 01:04
İBB’ye ait hafriyat kamyonun kapağını açık bırakan sürücü yakalandı | Video 06.02.2024 | 05:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA