Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şehrin birçok noktasından kayda alınan görüntülerde felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Görüntülerde sarsıntının başladığı ve hızlandığı, binaların çöktüğü görüldü. Birçok binanın yıkım anı kameralara yansırken, etrafa toz bulutları yayıldı. Görüntülerin devamında ise depremin etkisinin geçmesinin ardından vatandaşların kargaşalar halinde sokaklara indiği görüldü.
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