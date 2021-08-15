Video Yaşam Aşure nasıl yapılır? Ustasından hızlı aşure tarifi: 1 saatte hazırlamak mümkün | Video

Aşure nasıl yapılır? Ustasından hızlı aşure tarifi: 1 saatte hazırlamak mümkün | Video

Aşure nasıl yapılır? Ustasından hızlı aşure tarifi: 1 saatte hazırlamak mümkün | Video
15.08.2021 | 09:41

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Muharrem Ayı'na girilmesiyle birlikte aşure hazırlıkları başladı. Normalde iki günde yapılan aşureyi 1 saatte hazırlamayı mümkün kılan formül ustasından geldi.

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Muharrem ayına girilmesiyle birlikte aşure hazırlıkları başladı. Geleneksel tatlılardan biri olan aşurenin malzemelerinin bir kısmının 2 gün önce hazırlanması gerektiğini biliniyor. Ancak aşure yapımını hızlandıracak, 1 saate kadar düşürecek yeni bir formül ortaya çıktı. Akademi şefi Cenk Akkaya normalde yapımı günler alan aşurenin nasıl hızlı bir şekilde hazırlanabileceğini anlattı. Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru ise, aşurenin olmazsa olmazı bakliyatların, dolayısıyla aşurenin vücuda faydalarından bahsetti.

İŞİN FORMÜLÜ HAZIR BAKLİYAT KULLANMAK
Hızlı aşurenin formülünü veren Akademi Şefi Cenk Akkaya, "Şöyle sizin de bildiğiniz üzere normalde1 gün önceden bakliyatları ıslatıyoruz. Ertesi günü suyunu değiştirip haşlıyoruz ve sonrasında birleştirmeye başlıyoruz ve bu bir buçuk belki de iki gün süre alıyor. Buradaki en uzun süreç bakliyatlara ait. Eğer bakliyatları önceden haşlanmış hazır olarak alırsak süreç çok hızlanıyor. İlk önce neyle başlıyoruz? Buğdayla başlıyoruz. Buğdayı ekleyip kaynama noktasına getirdikten bir 10-15 dakika sonra sırasıyla ilk önce bakliyatlar, arkasından kuru meyveler, kuru yemişler şeklinde ilerlediğimizde, pirinci eklediğimizde, baharatları eklediğimizde ve tatlandırıcı olarak şeker ve bal eklediğimizde tahmini olarak 1 saat gibi bir süre içerisinde ürün hazırlanmış oluyor. 1 buçuk saat içerisinde çok rahat hazırlayabilirsiniz. Bunun formülü; Bakliyatları önceden haşlanmış hazır bir şekilde temin etmek. Ondan sonrası çok hızlanıyor.

"BESLEYİCİ İÇERİĞİ ÇOK ZENGİN, TOK TUTAN, ENERJİ VEREN, GELENEKSEL, GÜZEL BİR TATLIMIZDIR"
Aşurenin faydalarından bahseden Duru bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, "Aşure içerisinde bulunan buğday, bakliyat, kuruyemiş ve kuru meyveler içerdiği için tok tutan ve aynı zamanda enerji veren geleneksel bir tatlımızdır. Aşurenin içerisinde bulunan buğday ve bakliyatlar lif içeriği bakımından zengindir. Aşure sindirimi kolay bir tatlıdır. Aynı zamanda bakliyatlar bitkisel proteinlerce ve potasyum bakımından zengindir. Fındık, ceviz, fıstık gibi kuruyemişler ise B grubu vitaminleri, E vitamini, Kalsiyum, Demir, Omega 3 ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu yüzden aşure besleyici içeriği çok zengin, tok tutan, enerji veren, geleneksel, güzel bir tatlımızdır" diye konuştu.

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