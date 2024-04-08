Avcılar'da araçla önünü kestikleri taksiye kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada | Video
Avcılar'da ticari takside bulunan kişi, 2 husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar önünü kestikleri araca kurşun yağdırıp kaçarken, yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları ise kameraya yansıdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ticari taksinin önünün başka bir araç tarafından kesildiği, aracın camına oturan kişinin üst üste ateş açtığı ardından taksiye doğru koştuğu ardından silahlı saldırıya devam ettiği görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:58
Keşfettiği yeteneğiyle ev ekonomisine katkı sağlıyor | Video 08.04.2024 | 12:17
01:08
İkamette çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video 08.04.2024 | 12:06
00:36
01:06
01:31
Fatih'te firari maymun | Video 08.04.2024 | 11:08
00:48
Elektrik direğine yıldırım düşmesiyle yaşanan patlama kamerada | Video 08.04.2024 | 10:32
00:48
Manisa’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 2 tutuklama | Video 08.04.2024 | 09:23
04:11
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı | Video 08.04.2024 | 08:40
01:26
Maltepe'de karşı yönlerden gelen 2 otomobil çarpıştı | Video 08.04.2024 | 08:40
00:35
03:00
05:32
Balıkçı Ömer, sosyal medyadaki yorumları okurken kalpten gitti | Video 07.04.2024 | 13:24
06:21
Duvarları dele dele döviz bürosunun kasasına ulaşmaya çalıştılar | Video 07.04.2024 | 13:24
07:30
Bursa'da başıboş köpek dehşeti! Oğlu için kendini feda etti | Video 07.04.2024 | 13:25
00:10
Çizgili sırtlan fotokapana yakalandı | Video 07.04.2024 | 13:15
02:21
01:10
Ümraniye’de yolcu otobüsü alev topuna döndü | Video 07.04.2024 | 09:58
00:16
53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Çember operasyonuyla yakalandı | Video 07.04.2024 | 11:47
00:38
MAHZEN-26 operasyonlarında Canık Çetesi suç örgütü çökertildi | Video 07.04.2024 | 09:47
01:12
İstanbul'da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi | Video 07.04.2024 | 09:50