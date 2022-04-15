Video Yaşam Avcılar’da feci olay! Motosikletle gelen saldırganlar silahla başından vurup öldürdüler | Video
Avcılar’da feci olay! Motosikletle gelen saldırganlar silahla başından vurup öldürdüler | Video

Avcılar’da feci olay! Motosikletle gelen saldırganlar silahla başından vurup öldürdüler | Video

15.04.2022 | 08:24

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Avcılar’da sokakta bulunan bir kişiyi silahla vurarak yere düşüren motosikletli saldırganlar, yerde yardım bekleyen şahsın yanına gelip birkaç el daha ateş ederek öldürdü. Saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken, polis ekiplerinin yakalama çalışmaları sürüyor.

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Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 şüpheli sokak ortasında gördüğü Hürkan Özkan'a henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti. Özkan'ın yaralanarak yere düştüğünü gören şüpheliler, olay yerine tekrar dönerek Özkan'ın kafasına birkaç el daha ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yerindeki kurşun kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet'e götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Hürkan Özkan'ın 25 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Hayrani Adıyaman, "Evde teşbih diziyordum. O ara 3 el silah sesi geldi. 2'inci sefer silah sesi geldiğinde, adamın vurulduğunu söylediler. Adamı vurmuş, adam yere düşmüş. Ölmedi diye de gelip 3 tane kafasına sıkmış" dedi.

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