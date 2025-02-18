Avcılar’da girdikleri evlerden döviz ve ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar yakalandı | Video
İstanbul Avcılar’da girdikleri evlerden 30 bin dolar ve 2 Milyon 340 bin TL değerinde çeşitli ziynet eşya çalan kadın hırsızlar yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
01:05
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu | Video 18.02.2025 | 15:05
01:24
Esenyurt’ta kargo aracının çarptığı adam metrelerce sürüklendi | Video 18.02.2025 | 14:41
00:53
Başakşehir'de skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı | Video 18.02.2025 | 14:28
01:30
İzmir’de pazar yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı | Video 18.02.2025 | 14:13
00:46
Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın toprağa verildi | Video 18.02.2025 | 14:05
00:44
Düzce merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 33 gözaltı | Video 18.02.2025 | 13:34
01:21
02:37
İcra memurunu silahla yaralayan avukata 13 yıl 6 ay hapis | Video 18.02.2025 | 12:47
00:42
Tek teker şovu pahalıya patladı | Video 18.02.2025 | 12:47
00:22
Akyaka’da kurt sürüsü böyle görüntülendi | Video 18.02.2025 | 12:47
01:26
Antalya’da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı | Video 18.02.2025 | 11:44
00:24
00:29
Bitlis merkezli sahte polis operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 18.02.2025 | 11:15
01:52
Adana’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 18.02.2025 | 11:01
01:24
01:44
Aç kurt yerleşim yerine kadar indi | Video 18.02.2025 | 10:23
04:06
00:29
Elazığ’da otomobil manav tezgahına böyle girdi | Video 18.02.2025 | 10:23