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OTOMATİK OYNAT
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Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video 11.12.2022 | 23:21
01:49
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Meksika’da 6 büyüklüğünde deprem | Video 11.12.2022 | 20:09
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Etkili olan lodos binanın tentesini uçurdu | Video 11.12.2022 | 18:13
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Ölen SMA hastası oğlu için toplanan bağış parasıyla oto galeri açmış | Video 11.12.2022 | 16:36
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Tekirdağ’daki kreşte şiddet gören çocukların aileleri konuştu | Video 11.12.2022 | 12:26
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Lüks site önünde kanlı hesaplaşma kamerada | Video 11.12.2022 | 10:15
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Dev balıkların mumyalanmış halini gören öğrenciler şaşkına döndü | Video 11.12.2022 | 09:43
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Düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi | Video 11.12.2022 | 08:43
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Sakarya'da mobilya atölyesinde büyük yangın 10.12.2022 | 20:03
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Muğla ve İzmir'de rüşvet operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı | Video 10.12.2022 | 15:24
ABD’nin Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı çerçevesinde Ay yörüngesine gönderdiği Orion uzay aracı, başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü. Orion’un Dünya’ya dönüşü Apollo 17'nin Ay'a inişinin 50. yıl dönümüne denk geldi.