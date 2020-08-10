Ayasofya Camii'nin de muslukları bu müzede! İşte tarihin ilk örneği musluk... | Video
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antik Roma döneminden günümüze binden fazla musluğun sergilendiği İstanbul Silivri'deki fabrikanın sahibi Gökhan Turhan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne ait tarihi muslukların örneklerimi de koleksiyonunda bulunduruyor! Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, fabrikasının bir bölümünde sergilediği muslukları arasında tarihin ilk sıcak ve soğuk su kontrolüne sahip (batarya) armatüründe müzelerinin bir parçası olmasından gurur duyduğunu belirtiyor.