Video Yaşam Ayasofya'nın ibadete açılışının 3. yılında yüzlerce vatandaş sabah namazına koştu | Video
Ayasofya'nın ibadete açılışının 3. yılında yüzlerce vatandaş sabah namazına koştu | Video

Ayasofya'nın ibadete açılışının 3. yılında yüzlerce vatandaş sabah namazına koştu | Video

24.07.2023 | 09:31

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında Ayasofya-i Kebir Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Erbaş, "Bugün en mutlu günlerimizden, en mutlu anlarımızdan birisini idrak ediyoruz. Bundan üç sene önce yine 24 Temmuz da 2020 yılında 86 yıllık hasret son bulmuştu" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında vatandaşlarla buluştu. Sabah namazını kıldıran Erbaş, yapılan duaların ardından çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

"AYASOFYA'YI 21 MİLYON İNSAN ZİYARET ETTİ"
Cami çıkışında açıklama yapan Erbaş, "Bugün en mutlu günlerimizden, en mutlu anlarımızdan birisini idrak ediyoruz. Bundan üç sene önce yine 24 Temmuz da 2020 yılında 86 yıllık hasret son bulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmıştı. İşte üç yıl geçti. Üç yılda yapılan araştırmalara göre Ayasofya'yı 21 milyon insan ziyaret etti. Ben diyorum ki inşallah kıyamete kadar milyonlarca insan Ayasofya'da kıyam eder, rüku eder, secde eder, ibadet eder. Ayasofya Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü. Ama 86 yıl boyunca Ayasofya içinde ibadet edilen bir mekan olmadı. Bizim büyüklerimiz, ahirete irtihal eden nice insanlar, bu hasretle yaşadılar. Bugünleri göremediler. Biz inşallah Ayasofya'yı ömrümüz boyunca içinde ibadet ederek, en güzel bir şekilde değerlendirerek, ahirete irtihal etmiş olan o hasretle, o özlemle irtihal etmiş olan büyüklerimizin ruhlarını şad etmeye gayret edeceğiz" dedi.

Gençlere de çağrıda bulunan Erbaş, "Ayasofya inşallah bundan sonra Ayasofya'yı hem ziyaret etme noktasında hem ibadetlerimizi bu büyük mabette yapma noktasında daha hassas olalım, daha gayret içerisinde olalım. Diyorum ki; Rabbim Ayasofya özlemiyle yanan o gençlerin Ayasofya ruhuyla yetişmesini inşallah nasip eylesin. Biz gençliğimize bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'nin neresinde olursak olalım en ücra köşesinden dahi Ayasofya'yı gelip ziyaret etsinler. O heyecanı yaşasınlar" diye konuştu.

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