Ayaz ve ablası Ece Su'nun enkazdan kurtulma anı kamerada | Video

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 2 büyük depremin ardından Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Ayaz isimli bir çocuk enkazın altından ekipler tarafından çıkarıldı.