Ayaz ve ablası Ece Su'nun enkazdan kurtulma anı kamerada | Video
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 2 büyük depremin ardından Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Ayaz isimli bir çocuk enkazın altından ekipler tarafından çıkarıldı.
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