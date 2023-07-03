Video Yaşam Ayder Yaylası’nı Kurban Bayramı tatili boyunca 100 bine yakın turist ziyaret etti | Video
Ayder Yaylası’nı Kurban Bayramı tatili boyunca 100 bine yakın turist ziyaret etti | Video

Ayder Yaylası’nı Kurban Bayramı tatili boyunca 100 bine yakın turist ziyaret etti | Video

03.07.2023 | 09:34

Rize’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nı Kurban Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

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Bu yıl bayram tatili için yerli ve yabancı turistler Rize'ye akın etti. Turistler bayram tatili için eşsiz doğasının olduğu Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve turizm cenneti Ayder Yaylası'nı tercih etti. Bayram tatili için bölgeye gelen turistler araçları yaylanın gidiş ve dönüş yollarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yaylayı ziyaret eden vatandaşlar güneşli havanın eşliğinde çimlerde dinlendi. Yaylayı bayram tatili boyunca yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği belirlendi.

Ayder Yaylasında bayramın yoğun geçtiğini ifade eden Zeynep Haşimoğlu, "Ayder Yaylası güzel bir bayram sezonu geçirdi. Yoğun bir talep aldı. Günlük ortalama 25 bin ziyaretçi ağırladı. Güzel bir bayram tatiliydi. Gelen herkes umarım Karadeniz bölgesindeki Ayder Yaylasını beğenmiştir. Hizmetlerden memnun kalmışlardır. Yurt dışı uçuşlarının başlaması bizim için çok sevindirici. İlk uçuş Umman'dan başladı. Umarım diğer ülkelerden uçuşlarında başlar" diye konuştu.

Ayder Yaylasına bu yıl yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği belirten Fatih Kızıltan, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Rize bölgesi yerli ve yabancı birçok turisti ağırladı. Yaklaşık son verilere göre yaklaşık 100 bin misafir ziyaret etti. 9 günlük bayram tatilinde herkes tatilin tadını çıkarttı. Rize turizmi her yıl gelişiyor. Bu sene içerisinde sefer sayılarının da artmasıyla beraber bölgemize turistlerin ilgisi artacaktır. 1 Temmuz itibariyle yurt dışından Rize'ye ilk tarifeli uçak seferi Umman'dan yapıldı. Yaklaşık haftada iki gün 400 misafir Umman'ın başkenti Maskat'tan Rize'ye ulaşacaktır. Diğer Arap coğrafyasındaki ziyaretçilerimiz de bu seferleri kullanarak bölgemize gelecekler" ifadelerini kullandı.

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