Video Yaşam Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video
Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video

Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video

07.10.2025 | 13:23

Hatay'da okuldan döndüğü esnada aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopayla saldırıya uğrayan çocuğun yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan öğrencinin ağabeyi, gerekli şikayetleri yaptıklarını belirterek kardeşinin aynı öğrenci tarafından 1 buçuk yıldır akran zorbalığına maruz kaldığını iddia etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Eylül günü Payas ilçesinde meydana geldi. Dörtyol Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrenci, okuldan eve dönerken servisten indiği esnada aynı okulda öğrenim gören başka bir öğrenci tarafından demir sopayla saldırıya uğradı ve kafa kısmı dahil olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğrencinin evine döndüğü esnada saldırıya uğradığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Başına aldığı darbe sonucu kafa travması geçiren öğrenci, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan öğrencinin ailesi; evlatlarına saldıran öğrenci, okul yönetimi ve rehberlik servisi hakkında da gerekli şikayetleri yaptı.

Olayla ilgili konuşan mağdur öğrencinin ağabeyi Yasin Güllüoğlu, kardeşinin 1 buçuk yıldır aynı öğrenci tarafından akran zorbalığına maruz kaldığını iddia ederek, "30 Eylül günü kardeşim, servisten indiği sırada aynı okulda okuyan bir öğrenci tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan o gün okula gitmemiş, evimizin önünde beklemiş. Servisten indiği anda elindeki demir sopayla kardeşimin başına vuruyor, yere düşünce de tekme atıyor. Kardeşim kafa travması geçirdi, tomografi ve MR sonuçlarını bekliyoruz. 1 buçuk yıldır akran zorbalığına uğradığını yeni öğrendik. Biz gerekli tüm şikayetleri yaptık, savcılığa ve emniyete başvurduk. Hastane raporunda da 'kasten yaralama' ifadesi yer alıyor. Devletimizin bu konuda daha ciddi önlemler alması gerekiyor. Bu olay sadece bizim çocuğumuzun değil, tüm öğrencilerin güvenliğini ilgilendiriyor" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video 03:04
Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video 07.10.2025 | 13:23
İzmir’de sağanak yağış! Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı, yollar göle döndü | Video 02:01
İzmir’de sağanak yağış! Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı, yollar göle döndü | Video 07.10.2025 | 12:47
İzmir’de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 01:51
İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 07.10.2025 | 12:47
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 04:25
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 07.10.2025 | 12:38
Antalya’da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 01:08
Antalya'da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 07.10.2025 | 12:01
Sultangazi’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi ve kadın metrelerce savruldu | Video 01:48
Sultangazi’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi ve kadın metrelerce savruldu | Video 07.10.2025 | 11:54
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 03:13
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 07.10.2025 | 11:29
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video 04:05
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video 07.10.2025 | 11:09
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 01:03
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 07.10.2025 | 11:06
Sarıyer’de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video 02:43
Sarıyer'de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video 07.10.2025 | 11:06
Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 00:47
Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 07.10.2025 | 10:28
Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video 01:24
Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video 07.10.2025 | 10:06
Arnavutköy’de yol verme tartışmasında elindeki sopayla sürücünün üstüne böyle yürüdü | Video 00:40
Arnavutköy'de yol verme tartışmasında elindeki sopayla sürücünün üstüne böyle yürüdü | Video 07.10.2025 | 10:06
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 02:14
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 10:06
Adana’da torbacılara operasyon: 1’i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 01:24
Adana'da torbacılara operasyon: 1'i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 07.10.2025 | 09:54
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobil alev alev yandı | Video 01:33
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı | Video 07.10.2025 | 09:11
Sultanbeyli’de TIR’la çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 04:34
Sultanbeyli'de TIR'la çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 07.10.2025 | 09:10
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi | Video 01:28
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi | Video 07.10.2025 | 09:02
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 03:41
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 07.10.2025 | 08:46
SON DAKİKA | Mersin’de korkunç kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı | Video 03:43
SON DAKİKA | Mersin'de korkunç kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı | Video 07.10.2025 | 08:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY