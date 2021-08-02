Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı | Video

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Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan ve halen devam eden orman yangınlarında Türkiye’ye yardımcı olmak isteyen Azerbaycan’dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel bu sabah saatlerinde yurda giriş yaptı.
Gürcistan üzerinden gelerek Sarp sınır kapısından giriş yapan 220 personelli Azerbaycan itfaiye ekibni Artvin AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ve vatandaşlar karşıladı. Ekipler coşkulu karşılamanın ardından konvoy halinde hareket etti.