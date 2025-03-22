Video Yaşam Babanın 22 yaşındaki kızına vedası yürekleri burktu | Video
Babanın 22 yaşındaki kızına vedası yürekleri burktu | Video

Babanın 22 yaşındaki kızına vedası yürekleri burktu | Video

22.03.2025 | 14:02

Antalya'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki genç kızın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Genç kızın cenazesini almaya gelen baba cenaze aracına başını yaslayıp gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki Buse Ceren Karacaoğlu hayatını kaybetti. Ahmet C. C. idaresindeki özel halk otobüsünün dönüş yaptığı esnada, Ahmet Ü. yönetimindeki hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptığı bildirildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Karacaoğlu, çarpmanın etkisiyle yola savrularak metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Ü ise hastanede tedavi altına alındı. Genç kızdan geriye ise kaldırıma ve yola saçılmış eşyaları kaldı. Eşyalar arasında yer alan nazar boncuklu anahtarlık da yürekleri burktu.

BABA CENAZE ARACINA YASLANIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde morga gelen baba Erol Karacaoğlu, kızının cenazesini almak için işlemleri gözyaşlarıyla tamamladı. Kızının tabutunun cenaze aracına konulmasının ardından baba Karacaoğlu, araca başını yaslayarak gözyaşlarına boğuldu.

Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Kepez ilçesindeki Odabaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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