Babanın 22 yaşındaki kızına vedası yürekleri burktu | Video
Antalya'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki genç kızın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Genç kızın cenazesini almaya gelen baba cenaze aracına başını yaslayıp gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı.
BABA CENAZE ARACINA YASLANIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde morga gelen baba Erol Karacaoğlu, kızının cenazesini almak için işlemleri gözyaşlarıyla tamamladı. Kızının tabutunun cenaze aracına konulmasının ardından baba Karacaoğlu, araca başını yaslayarak gözyaşlarına boğuldu.
Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Kepez ilçesindeki Odabaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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