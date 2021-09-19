Video Yaşam Bağcılar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı | Video

Bağcılar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı | Video

Bağcılar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı | Video
19.09.2021 | 10:28

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Bağcılar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli ile sahte altınların temin edildiği 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 38 adet çeyrek altın ve 22 bin 100 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheliler olduğunun belirlenmesi üzerine polis harekete geçti. Geçen Cuma günü ekipler gittikleri kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan S.D. ve Ş.K. isimli kişilerin üzerinden bir miktar çeyrek sahte altın ele geçirdi. Yapılan çalışmaların devamında da iki şüphelinin sahte altınları temin ettikleri Z.T., F.S. ve H.K. da Fatih'de yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 38 adet sahte çeyrek altın ve 22 bin 100 lira para ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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