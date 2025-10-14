Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı! | Video
Bakırköy'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Havaya ateş açılmasına rağmen durmayan sürücü kaza yapınca yakalandı.
KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ
Polis ekipleri kaçan otomobili takibe aldı. Bir süre polis ekiplerinin kovaladığı otomobil takip esnasında polis araçlarına da çarparak yoluna devam etti. Bu sırada polis ekipleri şüpheli aracı durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. Sürücü ise durmayarak kaçmaya devam etti. Uzun bir süre polis ekiplerinin kovaladığı otomobil tekrar Kennedy Caddesine geldiği esnada kaza yapınca kovalamaca son buldu ve polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan şüpheliye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Cadde üzerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri tarafından araç geçişine kapatıldı. Gelen araçlar yan yola yönlendirildi. Polis ekipleri kaza sonrası yakalanan araçta detaylı inceleme yaptı. Şüphelinin kullandığı otomobil ve kazaya karışan ekip araçları çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis kapattığı caddeyi yeniden trafiğe açtı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
