Video Yaşam Balıkesir'de tomruk yüklü TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı
Balıkesir'de tomruk yüklü TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de tomruk yüklü TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı

01.11.2024 | 08:49

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan, otoyolun Savaştepe ilçesi mevkinde 3 tomruk yola düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil tomruklara çarptı. Otoban bir anda savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazada 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, birini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.


Öte yandan kazada yaralananlardan 4'ünün doktor olduğu ve bir kongreden döndüğü öğrenilirken, ölen kişinin cenazesi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

5 aylık hamile Neslihan Atagül ayran aşerdiği lüks restoranda kendini tutamadı! 01:05
5 aylık hamile Neslihan Atagül ayran aşerdiği lüks restoranda kendini tutamadı! 01.11.2024 | 09:49
Balıkesir’de tomruk yüklü TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı 02:22
Balıkesir'de tomruk yüklü TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı 01.11.2024 | 08:49
Narin’in amcası Salim Güran’ın aracının dere yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:55
Narin’in amcası Salim Güran’ın aracının dere yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı | Video 31.10.2024 | 16:13
Yunan Sahil Güvenlik göçmenleri taşıyan botu ortada bıraktı | Video 00:31
Yunan Sahil Güvenlik göçmenleri taşıyan botu ortada bıraktı | Video 31.10.2024 | 16:06
Kıskanç eşten, bekar komşuya ilginç hareket | Video 00:11
Kıskanç eşten, bekar komşuya ilginç hareket | Video 31.10.2024 | 15:48
Silahını bekçilere doğrulttu, ayağından vurularak yakalandı | Video 00:18
Silahını bekçilere doğrulttu, ayağından vurularak yakalandı | Video 31.10.2024 | 14:42
Fenalaşan yolcu için herkes seferber oldu: O anlar kamerada | Video 01:04
Fenalaşan yolcu için herkes seferber oldu: O anlar kamerada | Video 31.10.2024 | 14:38
Kokarca istilasına karşı samuray arısı üretimi 10 katına çıkarıldı | Video 04:14
Kokarca istilasına karşı samuray arısı üretimi 10 katına çıkarıldı | Video 31.10.2024 | 14:38
Narin Güran cinayetinde cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar’ın keşif görüntüsü çıktı | Video 08:07
Narin Güran cinayetinde cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü çıktı | Video 31.10.2024 | 14:38
Ev sahibinin ulaşamadığı kiracı ölü bulundu | Video 00:49
Ev sahibinin ulaşamadığı kiracı ölü bulundu | Video 31.10.2024 | 13:27
İki hırsız, çalışanı tokatlayıp cep telefonu çaldı | Video 05:07
İki hırsız, çalışanı tokatlayıp cep telefonu çaldı | Video 31.10.2024 | 13:27
Uzmanlardan uyarı: Yaban hayvanları beslemek insan ve tabiat çatışmasını artırıyor | Video 04:18
Uzmanlardan uyarı: "Yaban hayvanları beslemek insan ve tabiat çatışmasını artırıyor" | Video 31.10.2024 | 12:38
Pendik açıklarında gemi yangını | Video 00:38
Pendik açıklarında gemi yangını | Video 31.10.2024 | 12:38
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı | Video 02:06
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı | Video 31.10.2024 | 12:38
Narin Güran cinayeti itirafçısı cesedi nasıl sakladığını böyle anlattı! 06:20
Narin Güran cinayeti itirafçısı cesedi nasıl sakladığını böyle anlattı! 31.10.2024 | 11:58
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti itiraf görüntüleri ortaya çıktı 01:12
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti itiraf görüntüleri ortaya çıktı 31.10.2024 | 11:51
Narin Güran cinayetinde son dakika! İtirafçının keşif anı kamerada 03:16
Narin Güran cinayetinde son dakika! İtirafçının keşif anı kamerada 31.10.2024 | 11:48
İstanbul’da kadın doktoru makas ve su ısıtıcısıyla darbeden zanlı tutuklandı | Video 03:21
İstanbul'da kadın doktoru makas ve su ısıtıcısıyla darbeden zanlı tutuklandı | Video 31.10.2024 | 11:14
Kiracısına dehşeti yaşattı! Camları kırıp Bu kadını öldüreceğim diye tehdit etti | Video 06:42
Kiracısına dehşeti yaşattı! Camları kırıp "Bu kadını öldüreceğim" diye tehdit etti | Video 31.10.2024 | 11:14
İstanbul Kuştepe’de torbacılara darbe 00:21
İstanbul Kuştepe'de torbacılara darbe 31.10.2024 | 10:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA