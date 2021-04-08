Video Yaşam Balkondan düşen yavru kediler martılara yem olmaktan böyle kurtarıldı | Video

Balkondan düşen yavru kediler martılara yem olmaktan böyle kurtarıldı | Video

Balkondan düşen yavru kediler martılara yem olmaktan böyle kurtarıldı | Video
08.04.2021 | 11:55

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Kınalıada’da binanın 2. katındaki boş bir evin balkonunda bulunan yavru kediler balkondan aşağı düşünce martı tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Anne kedi, yavrularından birini balkona geri çıkararak martılara yem olmaktan kurtarsa da diğer iki yavru kedi balkona çıkamadı. Yavru kediler itfaiye tarafından merdiven ile balkona bırakılarak martılara yem olmaktan kurtarıldı.

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Kınalıada Çarşı Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katındaki boş dairenin balkonunda buluna 3 yavru kedi bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağı düştü. Martıların gözlerine kestirdikleri ve saldırdıkları yavrularını korumak isteyen anne kedi, bir yavrusunu balkona geri çıkarabilse de diğer iki yavrusunu çıkaramadı. Martıların saldırdığı yavru kedileri görüp kedileri korumaya çalışan vatandaşlar da durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kedileri bir kutu içerisine koydu. Kutuda bulunan yavru kediler itfaiye tarafından itfaiye merdiveni ile diğer yavrunun bulunduğu balkona çıkarıldı. Öte yandan itfaiye erleri, bina sakinlerinin kendilerine verdiği yiyecekleri de yavru kedilerin yanına koydu. İtfaiyenin çabası ile yavru kedilerin martı saldırılarından kurtulduğunu gören vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Martıların yavru kedilere saldırdığını görerek itfaiyeyi arayan bir vatandaş, "iki yavru kedi bulduk. Anneleri geldi aldı birini. Diğer iki yavru bizde kaldı. İtfaiyeden arkadaşlar geldi, kedileri alıp oradan çıkardılar diğer yavrularla birleştirdiler. Martılar saldırıyordu annesi de onları koruyordu. O kata çıkardı" dedi.

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