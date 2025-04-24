Video Yaşam Bandırma'da operasyonda kalaşnikof ele geçirildi | Video
Bandırma'da operasyonda kalaşnikof ele geçirildi | Video

Bandırma'da operasyonda kalaşnikof ele geçirildi | Video

24.04.2025 | 13:04

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Operasyonla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince Bandırma'da bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada bir adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 4 adet 9 milimetre çapında tabanca ve şarjörleri, 1 pompalı tüfek, 98 adet 7,62 milimetre piyade tüfeği fişeği, 49 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 44 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 10 adet 5,56 milimetre piyade tüfeği fişeği, 44 adet av tüfeği kartuşu ve 1 pala ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.S., ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, ateşli silahlar, bu silahlara ait mühimmat ve parçaları ile özel amaçlı bıçak ve benzeri aletlerin izinsiz bulundurulması ve taşınmasına yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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