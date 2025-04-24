Bandırma'da operasyonda kalaşnikof ele geçirildi | Video
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Operasyonla ilgili 1 kişi tutuklandı.
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