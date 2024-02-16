Baraj sularıyla kullanılamaz hale gelen köprünün yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı | Video 16.02.2024 | 12:50 Siverek’te patlayan baraj suları altında kalarak kullanılmaz hale gelen 10 köyün kullandığı köprü, yıkılmadan kısa süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan ve meteoroloji Genel Müdürlüğünce metrekareye 106,4 kg yağış alan ilçede selin izleri silinmeye çalışılıyor. Yoğun yağış nedeniyle inşaat halinde bulunan Taşıkara sulama barajı patlamış, baraj suları altında kalan Eşme güzergahı üzerinde bulunan ve 10 köyün kullandığı köprüyü kullanılamaz hale getirmişti. Eşme köprüsünün sular altında kalmadığı son hali ortaya çıktı. Görüntüler köprünün yıkılmadığı hali ile sonrasına bakıldığında, selin şiddetinin boyutu ortaya çıkıyor. Çevrede bulunan ekili arazileri de vuran sel, maddi olarak da vatandaşlara büyük zararlar verdi.