Video Yaşam Batman’da silahlı suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı
Batman’da silahlı suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı

Batman’da silahlı suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı

29.12.2021 | 12:27

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Batman’da polis başarılı çalışması neticesinde silahlı suç örgütü çökertildi. Uyuşturucu tacirliği ve el yapımı bomba saldırısı gibi birçok suça karıştıkları tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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