Behzat Uygur'dan güldüren video! İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro istedi, bakın neler oldu!

Yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çeken ünlü tiyatrocu Behzat Uygur son olarak İzzet Yıldızhan'ın balkonunda şarkı söylediği videoyu kendine uyarladı. Uygur ünlü türkücüden bin Euro istedi, videoyu kendi paylaşımıyla montajladı. Uygur'un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.