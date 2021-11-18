Video Yaşam Benzin istasyonundan aküleri çaldı, taksiyle kaçtı | Video
Benzin istasyonundan aküleri çaldı, taksiyle kaçtı | Video

Benzin istasyonundan aküleri çaldı, taksiyle kaçtı | Video

18.11.2021 | 10:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı canlı izle: 18 Kasım 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı’da Hüseyin Yüksel cinayeti olayında son dakika 15:17
Müge Anlı canlı izle: 18 Kasım 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da Hüseyin Yüksel cinayeti olayında son dakika 18.11.2021 | 10:33
“Abluka” operasyonunda 32 şüpheli hedefteydi! Tamamı yakalandı 04:02
“Abluka” operasyonunda 32 şüpheli hedefteydi! Tamamı yakalandı 18.11.2021 | 10:21
Kiralık araçla soydular! Aracı teslim ederken yakalandılar 01:22
Kiralık araçla soydular! Aracı teslim ederken yakalandılar 18.11.2021 | 10:21
Benzin istasyonundan aküleri çaldı, taksiyle kaçtı | Video 00:22
Benzin istasyonundan aküleri çaldı, taksiyle kaçtı | Video 18.11.2021 | 10:12
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu etrafa saçtılar | Video 00:35
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu etrafa saçtılar | Video 18.11.2021 | 09:48
Yüksekova’da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı 03:56
Yüksekova'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı 18.11.2021 | 09:50
Kamyonet kasasındaki buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk! | Video 01:40
Kamyonet kasasındaki buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk! | Video 18.11.2021 | 09:50
İstanbul’da korkunç olay! Tartıştığı genci öldürüp intihar etti | Video 02:29
İstanbul’da korkunç olay! Tartıştığı genci öldürüp intihar etti | Video 18.11.2021 | 09:45
Hırsızlık çetesi bebek kamerasına takıldı | Video 01:52
Hırsızlık çetesi bebek kamerasına takıldı | Video 18.11.2021 | 09:45
Arnavutköy’de kömür sobasını çalan hırsızlar kamerada | Video 06:30
Arnavutköy'de kömür sobasını çalan hırsızlar kamerada | Video 18.11.2021 | 09:38
Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü | Video 00:57
Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü | Video 18.11.2021 | 09:19
Erzincan’da midibüste rehine kurtarma tatbikatı | Video 01:54
Erzincan'da midibüste rehine kurtarma tatbikatı | Video 18.11.2021 | 09:17
Adana’da komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı 02:12
Adana'da komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı 18.11.2021 | 09:17
Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi | Video 03:02
Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi | Video 18.11.2021 | 08:43
Ataşehir’de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı | Video 04:16
Ataşehir’de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı | Video 18.11.2021 | 08:43
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 24’ü tutuklandı | Video 04:02
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 24'ü tutuklandı | Video 18.11.2021 | 08:44
Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı | Video 02:19
Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı | Video 18.11.2021 | 08:43
Esra Erol’da 38 yıllık aşk masalında mutlu son! Esra Erol, Servet Bey ve Havva Hanım’ı canlı yayında buluşturdu! | Video 05:38
Esra Erol’da 38 yıllık aşk masalında mutlu son! Esra Erol, Servet Bey ve Havva Hanım’ı canlı yayında buluşturdu! | Video 17.11.2021 | 18:12
Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı | Video 04:24
Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı | Video 17.11.2021 | 17:58
Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi | Video 02:23
Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi | Video 17.11.2021 | 17:34

İstanbul’da bir akaryakıt istasyonundan aküleri çalan ve bindiği taksiyle olay yerinden kaçan bir kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Murat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. İki akü çalan bir kişi; taksiye binerek olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İnceleme başlatan ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi; olayı F.K. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli F.K. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA