Video Yaşam Beşiktaş’ta akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı: Prizlerin içerisinde kokain bulundu | Video
Beşiktaş’ta akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı: Prizlerin içerisinde kokain bulundu | Video

Beşiktaş’ta akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı: Prizlerin içerisinde kokain bulundu | Video

20.11.2022 | 11:33

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Akatlar’da şüphe üzerine durdurulan araçtan yoğun uyuşturucu koku gelmesi üzerine arama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, sıfır elektrik prizlerinin içerisinde gizlenmiş taş kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, önceki hafta Cumartesi günü saat 00.10 sıralarında Akatlar Mahallesi'nde uygulama yapmaya başladı. Bekçileri denetimlerini sürdürdüğü esnada şüphe üzerine 34 CLF 443 plakalı bir aracı durdurdu. Sürücünün içeriden inmesi sonrasında bekçiler, araçtan yoğun uyuşturucu kokusu geldiğini fark etti.

PRİZDE LOKALİN SEVKİYATI BEŞİKTAŞ BEKÇİLERİNE YAKALANDI
Bunun üzerine bekçiler araçta arama yapmaya başladı. Bagaj kısmında çok sayıda paketli halde elektrik prizi gören bekçiler, ambalajı açıp içerisini kontrol ettiklerinde satışa hazır çok miktarda taş kokain ele geçirdi. Prizleri tek tek kontrol etmeye devam eden bekçiler, toplamda satışa hazır 14 paket 23 gram taş kokain daha buldu. Şahsın üst aramasında ise uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 12 bin 355 lira ele geçirildi.

PRİZDE KOKAİN SEVKİYATI YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Aramalarında ardından gözaltına alınan Gökhan E.'ye ifadesinin alınmasının ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette "dolandırıcılık", "evden hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından toplamda 7 adet suç kaydı olan Gökhan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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