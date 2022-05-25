Beyazıt'taki çatışmadan yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

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Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında pazartesi günü saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir polisin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Çatışmayla ilgili 27 kişi de gözaltına alındı. Çatışma anına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalanların hızla ara sokağa kaçtığı görülüyor. Bu sırada köşede durarak defalarca ateş eden bir kişi karşı tarafın silahından gelen kurşunla vurularak yere yığılıyor. Yaralının yardımına yine çevredekiler koşuyor.