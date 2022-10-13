Video Yaşam Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video
Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video

Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video

13.10.2022 | 09:24

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BEYKOZ'da, trafikte çekici ve otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yumruklu kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyreden çekici ve otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çekici sürücüsü aracın camından çıkarak otomobil sürücüsünün yanına koştu. Taraflar birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kavga sırasında yumruk atan bir kişinin dirseği, otomobilin yanında bulunan bir kadının yüzüne çaptı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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