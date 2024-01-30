Beylikdüzü E-5'te kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı | Video
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda bariyerlere çarpan kargo kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle E-5 İstanbul istikametine trafiğe kapanırken, oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.
Kaza nedeniyle E-5 İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, polis ekipleri trafiği yan yola yönlendirdi. Bölgede oluşan yoğun trafik dron ile görüntülendi.
Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kamyon kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
05:56
Beylikdüzü E-5'te kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı | Video 30.01.2024 | 11:35
04:32
Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.01.2024 | 11:06
00:58
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 30.01.2024 | 11:11
02:00
Diyarbakır merkezli 2 ilde PKK/KCK’ya operasyon: 3 tutuklama | Video 30.01.2024 | 10:25
05:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Ocak 2024 Salı atv izle! | Video 30.01.2024 | 10:49
06:49
Erzincan’da belgeselleri aratmayan görüntüler | Video 30.01.2024 | 09:44
02:14
02:14
05:33
Erzincan'da motokrosçular nefes kesti | Video 30.01.2024 | 09:44
02:04
Fırtınada batan tekne vinç yardımıyla çıkarıldı | Video 30.01.2024 | 09:44
00:27
03:01
Zeytinburnu'nda iki grup sokak ortasında birbirine girdi | Video 30.01.2024 | 09:32
01:40
Kazdağları’nda kar manzarası böyle görüntülendi | Video 30.01.2024 | 09:59
03:12
Ardahan’da dondurucu soğuklar: Göle eksi 32 derece | Video 30.01.2024 | 09:38
01:24
Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 30.01.2024 | 09:17
05:33
Adrenalin tutkunu motokrosçular nefes kesti | Video 30.01.2024 | 09:13
03:21
Kağıthane’de kamyon park halindeki araçlara çarparak kaçtı | Video 30.01.2024 | 06:03
01:58
02:21
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı | Video 30.01.2024 | 08:25