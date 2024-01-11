Beylikdüzü’nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını böyle çaldılar | Video
Beylikdüzü'nde maskeli 4 hırsız, bir kuyumcudan 4 dakikada yaklaşık 1 buçuk kilo altını yanına getirdikleri çuvallara doldurarak çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
"KEPENKLERİ KIRIP SOYMUŞLAR"
Soygunun gerçekleştiği kuyumcunun komşusu olan Mustafa Yılmaz, "Komşumuzun kuyumcu dükkanını soymuşlar. Soygun gece saat 04.00 sıralarında olmuş. Ekmek almaya indiğimizde baktık ki bir kalabalık var. Hırsızlığın ardından olay yeri inceleme geldi. Parmak izi ve güvenlik kamera görüntülerini aldılar. Sonuçlar bekleniyor inşallah failler yakalanır. Kamera görüntülerine baktığımızda yüzleri kapalı üç kişi görünüyor. Komşumuzun söylediğine göre beyaz bir araba geliyor. Aracın içinde bir kişi var deniyor. Tahminen yüzleri maskeli toplam dört kişi beyaz elbise giymişler. Kameradan baktığımız kadarıyla kepenkleri kırmışlar. Olay aşağı yukarı üç dört dakikada olmuş. Tezgahta ne varsa almışlar" şeklinde konuştu.
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