Video Yaşam Beylikdüzü’nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını böyle çaldılar | Video
Beylikdüzü’nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını böyle çaldılar | Video

Beylikdüzü’nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını böyle çaldılar | Video

11.01.2024 | 13:36

Beylikdüzü'nde maskeli 4 hırsız, bir kuyumcudan 4 dakikada yaklaşık 1 buçuk kilo altını yanına getirdikleri çuvallara doldurarak çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay gece saat 04.00 sıralarında Barış Mahallesi Palmiye Sokak'ta bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre maskeli 4 hırsız kepengi ve camları kırarak işyerine girdi. Hırsızlar 4 dakika içerisinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını yanına getirdikleri çuvallara doldurdu. Ardından dışarı çıkan hırsızlar geldikleri araçlara binerek kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı işyerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin önce kepengi daha sonra camı kırarak içeri girdikleri görüldü. İçeride yaklaşık 4 dakika kalan şüphelilerin tezgahta bulunan altınları alarak uzaklaştığı da kaydedildi.

"KEPENKLERİ KIRIP SOYMUŞLAR"
Soygunun gerçekleştiği kuyumcunun komşusu olan Mustafa Yılmaz, "Komşumuzun kuyumcu dükkanını soymuşlar. Soygun gece saat 04.00 sıralarında olmuş. Ekmek almaya indiğimizde baktık ki bir kalabalık var. Hırsızlığın ardından olay yeri inceleme geldi. Parmak izi ve güvenlik kamera görüntülerini aldılar. Sonuçlar bekleniyor inşallah failler yakalanır. Kamera görüntülerine baktığımızda yüzleri kapalı üç kişi görünüyor. Komşumuzun söylediğine göre beyaz bir araba geliyor. Aracın içinde bir kişi var deniyor. Tahminen yüzleri maskeli toplam dört kişi beyaz elbise giymişler. Kameradan baktığımız kadarıyla kepenkleri kırmışlar. Olay aşağı yukarı üç dört dakikada olmuş. Tezgahta ne varsa almışlar" şeklinde konuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beylikdüzü’nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını böyle çaldılar | Video 07:05
Beylikdüzü’nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını böyle çaldılar | Video 11.01.2024 | 13:36
Bursa’da tır sürücülerinin birbirini sollama denemesi faciaya yol açıyordu | Video 00:50
Bursa'da tır sürücülerinin birbirini sollama denemesi faciaya yol açıyordu | Video 11.01.2024 | 12:46
Tekstil atölyesinde Yüzüme kumaş attın kavgası kamerada | Video 01:31
Tekstil atölyesinde "Yüzüme kumaş attın" kavgası kamerada | Video 11.01.2024 | 10:51
Damperi açık kamyon elektrik direğini böyle devirdi | Video 00:42
Damperi açık kamyon elektrik direğini böyle devirdi | Video 11.01.2024 | 10:51
Yalova’da merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 2 tutuklama | Video 01:03
Yalova’da merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 2 tutuklama | Video 11.01.2024 | 12:29
Esenyurt’ta kurnaz hırsız, kuaför çırağının telefonunu böyle çaldı | Video 02:50
Esenyurt’ta kurnaz hırsız, kuaför çırağının telefonunu böyle çaldı | Video 11.01.2024 | 10:51
Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video 00:08
Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video 11.01.2024 | 11:32
Hem para istedi, hem de bıçaklayıp kaçtı | Video 02:48
Hem para istedi, hem de bıçaklayıp kaçtı | Video 11.01.2024 | 10:50
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:49
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video 11.01.2024 | 11:23
Elazığ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı | Video 00:28
Elazığ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı | Video 11.01.2024 | 11:20
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ocak 2024 Perşembe atv izle! | Video 04:48
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ocak 2024 Perşembe atv izle! | Video 11.01.2024 | 10:32
Pendik’te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı | Video 01:35
Pendik'te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı | Video 11.01.2024 | 10:01
Adana’da FETÖ’cü firar ihraç polis yakalandı | Video 00:38
Adana’da FETÖ’cü firar ihraç polis yakalandı | Video 11.01.2024 | 10:01
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu | Video 00:53
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu | Video 11.01.2024 | 09:33
Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin sürücülere zor anlar yaşattı | Video 00:58
Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin sürücülere zor anlar yaşattı | Video 11.01.2024 | 09:33
Pendik’te villanın çatısı alev alev yandı | Video 01:08
Pendik'te villanın çatısı alev alev yandı | Video 11.01.2024 | 09:33
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu! O anlar kamerada | Video 00:53
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu! O anlar kamerada | Video 11.01.2024 | 08:56
İpsala Gümrük Kapısı’nda 8 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:42
İpsala Gümrük Kapısı’nda 8 düzensiz göçmen yakalandı | Video 11.01.2024 | 08:40
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem | Video 01:27
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem | Video 11.01.2024 | 06:14
Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi | Video 03:06
Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi | Video 11.01.2024 | 06:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA