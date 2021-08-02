Bilecik'teki mora boyanan 33 dönüm alan binlerce ziyaretçi ağırlıyor | Video

Türkiye’nin hızla popülerleşen turizm bölgelerinden biri olmaya aday olan Ulupınar köyündeki lavanta tarlası ziyaretçi akınına uğruyor. Mor rengi ve doğal güzelliği ile dikkat çeken lavanta tarlaları, yerli yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Bilecik merkeze 9 kilometre uzaklıkta Ulupınar Köyü, doğası, havası, temiz suyu, çilek bahçelerinin ardından lavanta bahçesi ile adından söz ettiriyor. Hafta içi yüzlerce, hafta sonu binlerce kişinin ziyaret ettiği lavanta bahçesi mora boyanan görüntüsü ile adeta büyülüyor. Başta düşün, nişan yapan çiftlerin fotoğraf çektirmek için bir birleriyle yarıştığı bahçeye Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yaptığı bir proje kapsamında 2019 yılının kasım ayında bin adet lavanta ekildi.

"BURAYI ÇOK METHETTİLER, BİZLERDE MERAK EDİP GELDİ"

Bilecik'te iş kadını Şermin Kahraman'ın 33 dönüm arazi ürerine kurduğu bahçeyi görmek için gelen İbrahim Demirel, "Burayı çok methettiler, bizlerde merak edip geldi. Çok güzelmiş kokusu manzarası falan, bizde merak ettik geldik arkadaşlarla. Bol bol manzara çekimine geldik. Doğayı keşfedelim dedik. Çok güzel manzarası tavsiye ederim, gelinip görülmesi gereken bir yer" dedi.

"HARİKA BİR YER, GÖRSEL BİR ŞÖLEN"

Lavanta bahçesini ziyarete gelen Yurdanur Kırlı ise, "Bugün Ulupınar'a geldik. 2019'un 10 Kasım'da diktiğimiz lavantaları görmek istedik. Baktık ki çok güzel olmuş, Şermin hanım buraya çok güzel şeyler yapmış. Harika bir yer. Bugün arkadaşlarımızı getirdik. Yarın da arkadaşlarımızı getireceğiz ve Bilecik'te olan Bilecik'e gelmek isteyen herkes mutlaka buraya gelmeli, burayı görmeli. Buraya üçüncü gelişimiz fakat gördük ki o kadar çok insan geliyor ki ve herkes fotoğraf çekiniyor. Merdivenlerde çekinenler var, salıncaklarda çekinenler var. Ve çok güzel bir talep var. Büyük bir yoğunluk var. Görsel bir şölen" dedi.