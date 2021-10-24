Bill Gates Bodrum Kalesini gezdi | Video

Dünya’nın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Gates, Bodrum kalesini ziyaret ederek tarihi kaleyi karış karış gezdi.

Lana isimli yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra rotasını Bodrum'a çevirdi. Sabah'ın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğundaki, 16 metre genişliğe 'Lana' isimli lüks yat limana sığmadığı için liman dışına demir attı.

2,5 SAAT KALEDE KALDI

Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euroluk yat ile Bodrum açıklarına demirleyen "LENA" isimli süper lüks yattan, tekneye geçen Bill Gates Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesine giriş yapan Gates, yaklaşık 2,5 saat kalede kaldı. Kalenin her köşesini gezen Bill Gates'in Bodrum Kalesine hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji müzesini de gezdiği öğrenildi.

KORUMANIN YAPTIĞI HAREKETLER ŞAŞIRTTI

Bodrum kalesine giriş yaptığı esnada 8 koruma Gates'e eşlik etti. Korumalardan bazıları gazetecilerin görüntü çekmemesi için engel olmaya çalıştı. Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.