Bir buçuk saatte iki kişiyi öldürdü! Pendik’te çifte cinayet şüphelisi yakalandı | Video 18.04.2023 | 10:51 İstanbul Pendik’te İnan Ç. aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğunu iddia ettiği Hasan Kaygısız ve Selman Durmaz’ı aynı gün farklı yerlerde vurarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri şüpheli İnan Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde; “Aramızda alacak verecek sorunu vardı. Daha önceden beni bacağımdan vurdular” dediği öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Pendik'te İnan Ç. aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğunu iddia ettiği Hasan Kaygısız ve Selman Durmaz'ı aynı gün farklı yerlerde vurarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri şüpheli İnan Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde; "Aramızda alacak verecek sorunu vardı. Daha önceden beni bacağımdan vurdular" dediği öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.