Video Yaşam Bitlis Tatvan'da yoğun kar yağışı | Video
Bitlis Tatvan'da yoğun kar yağışı | Video

Bitlis Tatvan'da yoğun kar yağışı | Video

20.12.2021 | 10:28

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Tatvan'da sabah erken saatlerde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreye ulaşırken, trafikte de aksamalara neden oldu. Ekipler sabah saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başlarken, kentte kar yağışının gün boyu devam edeceği bildirildi.

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