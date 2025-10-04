Bitlis'te düğün konvoyunda feci kaza: 4 yaralı | Video 04.10.2025 | 16:39 Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde düğün konvoyunda yer alan bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki Aydınlar beldesi yakınlarında meydana geldi. Bir düğün konvoyunda bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 BY 936 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.