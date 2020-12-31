Video Yaşam Bitlis'te eksi 15 derece soğukta sıcak kaplıca keyfi | Video

Bitlis'te eksi 15 derece soğukta sıcak kaplıca keyfi | Video

Bitlis'te eksi 15 derece soğukta sıcak kaplıca keyfi | Video
31.12.2020 | 09:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bitlis'te eksi 15 derece soğukta sıcak kaplıca keyfi | Video 02:24
Bitlis'te eksi 15 derece soğukta sıcak kaplıca keyfi | Video 31.12.2020 | 09:24
Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video 00:26
Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video 31.12.2020 | 09:24
Hakkari Valisi İdris Akbıyık Bu yıl teröre katılım olmadı | Video 04:27
Hakkari Valisi İdris Akbıyık "Bu yıl teröre katılım olmadı" | Video 31.12.2020 | 09:14
Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi | Video 01:17
Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi | Video 31.12.2020 | 08:52
Bursa'da kuryenin, elektrikli bisikletiyle takla attığı anlar kamerada | Video 03:36
Bursa'da kuryenin, elektrikli bisikletiyle takla attığı anlar kamerada | Video 31.12.2020 | 09:01
Kayseri'de dövülerek öldürülen Minik Alperen Ekinci'nin annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı | Video 05:09
Kayseri'de dövülerek öldürülen Minik Alperen Ekinci'nin annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı | Video 31.12.2020 | 08:27
Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası | Video 00:34
Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası | Video 31.12.2020 | 08:30
İstanbul Bahçelievler’de dükkana giren otomobil alev topuna döndü | Video 04:47
İstanbul Bahçelievler’de dükkana giren otomobil alev topuna döndü | Video 31.12.2020 | 08:27
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2021 yeni yıl için özel video klip | Video 02:18
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2021 yeni yıl için özel video klip | Video 31.12.2020 | 08:31
Otomobilin, evin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:18
Otomobilin, evin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 31.12.2020 | 08:30
İstanbul’da DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi | Video 03:14
İstanbul’da DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi | Video 31.12.2020 | 08:27
Sakarya'da 7 yıl önce annesini öldüren şahsın, kendi evini yaktığı iddia edildi | Video 08:14
Sakarya'da 7 yıl önce annesini öldüren şahsın, kendi evini yaktığı iddia edildi | Video 31.12.2020 | 08:31
İstanbul Arnavutköy’de markete el yapımı patlayıcı EYP ile saldırı | Video 02:52
İstanbul Arnavutköy’de markete el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı | Video 31.12.2020 | 08:27
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için Annem istedi dedi | Video 04:35
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için "Annem istedi" dedi | Video 31.12.2020 | 08:26
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 31 Aralık 2020 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 31 Aralık 2020 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 31.12.2020 | 06:39
TRT EBA TV izle! 31 Aralık Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (31 Aralık Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 31.12.2020 | 06:29
Cephanelik gibi otomobil polise takıldı | Video 01:26
Cephanelik gibi otomobil polise takıldı | Video 30.12.2020 | 17:28
Son dakika! Aylin Sözer cinayeti zanlısı Kemal Ayyıldız'ın avukatından açıklama | Video 01:07
Son dakika! Aylin Sözer cinayeti zanlısı Kemal Ayyıldız'ın avukatından açıklama | Video 30.12.2020 | 17:27
Polisten gizlenmek için tabelayı değiştirmişler! Onbinlerce kaçak parfüm ele geçirildi | Video 03:25
Polisten gizlenmek için tabelayı değiştirmişler! Onbinlerce kaçak parfüm ele geçirildi | Video 30.12.2020 | 17:23
Velayet duruşması sonrasında kadınlar birbirine girdi | Video 01:43
Velayet duruşması sonrasında kadınlar birbirine girdi | Video 30.12.2020 | 16:53

Bitlis’in Güroymak ilçesinde vatandaşlar, eksi 15 derecede kaplıca keyfi yapıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Birçok cilt rahatsızlığına iyi gelen Budaklı Kaplıcası, gerek il genelinde gerekse çevre illerden ziyaretçilerini ağırlıyor. Her gün yüzlerce vatandaş; romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara iyi geldiği bilimsel olarak da tespit edilen kaplıca suyunda şifa arıyor.


Budaklı köyü yakınlarında bulunan üzeri açık kaplıca, yaz kış demeden Muş, Bitlis, Batman, Van ve diğer çevre illerden şifa arayan yüzlerce vatandaşın akınına uğruyor.


Havaların soğuk oluşuna aldırmayan vatandaşlar, kaplıcaya gelerek gerek hastalıkları için gerekse keyiflerince suya giriyor.


Çevre illerden şifa bulmak için Budaklı Kaplıcasına gelen vatandaşlar, bir yandan suda şifa bulurken, diğer yandan da şifa arayan vatandaşları buraya davet ediyorlar.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA