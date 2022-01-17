Bitlis'te tipiye yakalanan kuşların zor anları böyle görüntülendi | Video

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran tipi kuşlara zor anlar yaşattı.
Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan açık ve güneşli hava öğle saatlerinde yerini yoğun tipi ve sisli havaya bıraktı. Aniden bastıran tipi nedeniyle adeta göz gözü göremeyecek bir hal aldı. İnsanların nefes almakta zorlandığı tipi, hayvanlara da zor anlar yaşattı. Aniden bastıran tipiye yakalanan kuşlar ise adeta yolunu kaybetti. Sürü halinde uçan kuşların tipide yaşadığı panik görüntülere yansırken, yolunu kaybedip hızını alamayan bazı kuşlar ise binaların balkon camlarına çarptı.
Bir süre kendi etraflarında uçuşan kuşlar, tipide daha fazla ilerleyemeyince buldukları en yakın ağaca konup tipinin dinmesini bekledi. Yaklaşık yarım saat tipi ve fırtınanın şiddetini düşürmesini bekleyen kuşlar, havanın düzelmesiyle yeniden gökyüzünde uçmaya başladı.
Öte yandan; tipiye yakalanan kuşların havada uçarken yaşadıkları zor anlar ise görüntülere anbean yansıdı.