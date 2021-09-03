Bodrum'da yangın! Söndürme çalışmaları başladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:30
03:47
Kasımpaşa'daki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.09.2021 | 14:05
02:52
Esenyurt’ta evden kaçan teyze ve yeğenden haber alınamıyor | Video 03.09.2021 | 13:54
00:11
Bodrum'da yangın! Söndürme çalışmaları başladı | Video 03.09.2021 | 13:55
06:45
00:53
02:02
00:50
Batman'da hareket halindeyken alev alan otomobil yandı 03.09.2021 | 11:18
00:11
Otobüs duraklarına çarptı! 4’ü ağır 8 yaralı... 03.09.2021 | 12:07
00:50
00:32
Avukatın karıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı | Video 03.09.2021 | 11:48
07:27
Küçük Ecrin kanseri yendi, günlüğü kitap oldu | Video 03.09.2021 | 11:20
02:20
Esra Erol'da büyük yüzleşme: Gamze, 2,5 ay sonra ailesiyle karşı karşıya 03.09.2021 | 11:25
04:03
07:06
07:06
04:30
04:41
01:52
Otomobille çarpışan araç evin duvarına çarparak durabildi | Video 03.09.2021 | 10:28
01:06
Tozu dumana kattı! Bursa'da hortum anı kamerada | Video 03.09.2021 | 10:28
Bodrum merkezin kent sınırları içerisinde Yokuşbaşı Mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Öğlen saatlerinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterleri idare etmeye başladı. Rüzgarın etkili olması nedeniyle yangının büyümeden söndürülmesinde çalışılıyor.
Bodrum merkezin kent sınırları içerisinde Yokuşbaşı Mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Öğlen saatlerinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterleri idare etmeye başladı. Rüzgarın etkili olması nedeniyle yangının büyümeden söndürülmesinde çalışılıyor.