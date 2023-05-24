Video Yaşam Bolu'da ilk kez Cygnus olor türü kuğu görüntülendi | Video
Bolu'da ilk kez Cygnus olor türü kuğu görüntülendi | Video

Bolu'da ilk kez Cygnus olor türü kuğu görüntülendi | Video

24.05.2023 | 15:45

Bolu'nun içme suyu ihtiyacını da karşılayan Gölköy Baraj Göleti’nde, daha önce hiç kayıt altına alınmamış olan cygnus olor türü kuğu görüntülendi.

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Bolu'da şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve kentin içme suyunun da karşıladığı Gölköy Baraj Göleti'nde göç ettiği sırada konaklayan Bolu'da daha önce görülmeyen cygnus olor türü kuğu görüntülendi. Göçmen kuşların dinlenme ve beslenme açısından uğrak yerlerden birisi olan Gölköy Baraj Göleti'nde yüzen kuğu, görsel olarak bölgeye renk kattı.

"İLK DEFA BİR KAYIT YAPILMIŞ OLDU"
Gölköy Baraj Göleti'nde bulunan kuğunun cygnus olor türü olduğunu ve daha önce kayıt altına alınamadığını ifade eden Doç. Dr. Cihangir Kirazlı, "Pek çok kuş türünü Bolu sınırlarında görebiliyoruz. Bolu'yu hem üreme anlamında kullanan yerli ya da göçmen ya da göç sırasında Bolu'yu konaklama ve beslenme alanı olarak kullanan pek çok kuş türünü sayabiliriz. Türkiye'de 3 kuğu türü gözlenebiliyor. Cygnus Olor, küçük kuğu ve ötücü kuğu türleri var. Ben 2 kuğu türünü kış aylarında kayıt altına aldım. Hem Yeniçağa'da hem de Gölköy civarında. Ama Bolu çevresinde bu kuğuyu görmedim. Burada kayıt altına alınan cygnus olor'a benziyor. Gaganın ön tarafında lobu var. Boynu diğer kuğulardan daha uzun. Kuyruğunda bir dik. Ergen bireye benziyor. Normalde renklenmeleri olduğunda çok daha net şekilde tanı koyabiliyoruz. İlk defa bir kayıt yapılmış oldu" diye konuştu.

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