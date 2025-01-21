Bolu'daki yangında 2 yakınını kaybeden vatandaş: "Çok üzgünüz" | Video
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 3 yakınından 2'si vefat eden Cevat Özkoç, "Çok üzgünüz" dedi.
Otelin bulunduğu bölgeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan köyde ikamet eden İdris Bilgi ise "30 kilometre aşağıda oturuyorum. Duyar duymaz elimden belki bir şey diye buraya geldim. Cansız bedenlerin çıkarılmasında ve yangını söndürme çalışmalarında yardımcı olmaya çalıştım. Geldiğimde otel yanıyordu. Herkes bir şey yapmaya çalışıyordu" diye konuştu.
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