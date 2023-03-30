Bolu’nun doğa harikası Abant’ta kar görüntüleri mest etti... Kar kalınlığı 50 santimi geçti | Video 30.03.2023 | 12:20 Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda kar yağışı 50 santimetreyi geçti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda mart ayında kış güzelliği yaşanıyor. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bölge aralıklarla etkisini sürdürüyor. Milli parkın çevresinde Bolu İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Beyaz örtüyle birlikte sessizliğe bürünen Abant'ta kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.