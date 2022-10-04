Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
02:33
01:12
Borsa'da dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı | Video 04.10.2022 | 16:06
01:19
Kayseri'de yakıt tankı patladı: 4 yaralı | Video 04.10.2022 | 16:06
02:15
07:59
02:03
Eber Gölü’nde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü | Video 04.10.2022 | 14:05
03:15
Beykoz'da oltasına yavru köpek balığı takıldı | Video 04.10.2022 | 13:46
02:45
00:41
Dört farklı türde uyuşturucuyla yakalandılar | Video 04.10.2022 | 13:39
01:00
Kayseri’de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 04.10.2022 | 13:15
01:21
Küçük yaşta çocuklara internet üzerinden tacize tutuklama | Video 04.10.2022 | 12:20
01:12
İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
00:19
01:00
Düğün aracının önünü kesen çocukları böyle tekmeledi | Video 04.10.2022 | 12:20
00:33
Maltepe’de "Hesabı biz öderiz" tartışması kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
00:56
Edirne’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı | Video 04.10.2022 | 12:52
01:29
00:37
İstanbul merkezli 4 ilde “borsada manipülasyon” soruşturmasına ilişkin operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Borsada vurgun olayının detayları da ortaya çıktı. Organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin banka paylarından yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturdukları tespit edildi.
DOLANDIRICILIĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin özellikle Borsa İstanbul'da banka endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında yoğun işlem yaptıkları 3 aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık 30 milyar TL olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılığı işlemler yaparak oluşan pay piyasasının yapay bir piyasa haline getirildiği belirlendi.
SÜREKLİ SATIM İŞLEMLERİYLE PİYASADA HAKİMİYET KURULDU
Böylece bankacılık sektörü paylarına yüksek olduğu izlenimine veren şüphelilerin, yoğun ve sürekli alım satım işlemleri ile piyasada hakimiyet kurduğu, pay fiyatlarının belirlenmesinde etkin hareketlerde bulundukları, eş zamanlı olarak ilgili bankacılık sektörü payları vadeli işlem piyasasında uzun pozisyon aldıkları ortaya çıktı.
BANKA PAYLARINDA YÜKSELİŞ OLACAĞI BEKLENTİSİ VE ALGISI OLUŞTURULDU
Banka paylarından yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturulduğu, pay piyasasında paralel yapılan alımlarla aynı payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde arttırıldığı, yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisinin verildiği tespit edildi. Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyecek fiyatların yükseltilmesine yol açıldığı da ortaya çıkarıldı. İlgili paylar ve paylara ait vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğunun şüphelilerin mülkiyetinde olduğu iddia edildi.
SERT DÜŞÜŞLER NEDENİYLE PİYASADA 1 MİLYAR TL ZARAR OLDU
Şüphelilerin realize karlarının 2.5 milyar TL elde edilen toplam karın ise yaklaşık 5 milyar TL olduğu, ancak piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar TL zarar olduğu kaydedildi.