Borsa'da dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı | Video

İstanbul merkezli 4 ilde “borsada manipülasyon” soruşturmasına ilişkin operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Borsada vurgun olayının detayları da ortaya çıktı. Organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin banka paylarından yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturdukları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.Soruşturma kapsamında organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin özellikle Borsa İstanbul'da banka endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında yoğun işlem yaptıkları 3 aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık 30 milyar TL olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılığı işlemler yaparak oluşan pay piyasasının yapay bir piyasa haline getirildiği belirlendi.Böylece bankacılık sektörü paylarına yüksek olduğu izlenimine veren şüphelilerin, yoğun ve sürekli alım satım işlemleri ile piyasada hakimiyet kurduğu, pay fiyatlarının belirlenmesinde etkin hareketlerde bulundukları, eş zamanlı olarak ilgili bankacılık sektörü payları vadeli işlem piyasasında uzun pozisyon aldıkları ortaya çıktı.Banka paylarından yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturulduğu, pay piyasasında paralel yapılan alımlarla aynı payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde arttırıldığı, yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisinin verildiği tespit edildi. Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyecek fiyatların yükseltilmesine yol açıldığı da ortaya çıkarıldı. İlgili paylar ve paylara ait vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğunun şüphelilerin mülkiyetinde olduğu iddia edildi.Şüphelilerin realize karlarının 2.5 milyar TL elde edilen toplam karın ise yaklaşık 5 milyar TL olduğu, ancak piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar TL zarar olduğu kaydedildi.