Video Yaşam Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyini öldürdü! | Video
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyini öldürdü! | Video

Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyini öldürdü! | Video

23.05.2023 | 09:28

SULTANGAZİ'de boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi N.S.'nin dükkanına gelen G.Ç. yanında getirdiği silah ile dehşet saçtı. Dükkanın önünde G.Ç.'nin açtığı ateş sonucu yaralanan N.S. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 21 Mayıs Pazar günü saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 32 yaşındaki G.Ç., eşinin ağabeyi olan 46 yaşındaki N.S.'nin dükkânına geldi. Bu sırada dükkanın önüne çıkan N.S., G.Ç.'nin art arda açtığı ateş sonucu yaralandı. Saldırı sırasında dükkanın önünde bulunan bir kişi ise şans eseri kurtuldu. G.Ç. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı N.S. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. N.S. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Saldırı anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Elinde silahla gelen G.Ç.'nin dükkanın önüne çıkan N.S.'ye art arda ateş ettiği, yere düşen N.S.'ye tekme attığı görüldü. Bu sırada dükkanın önünde bulunan bir kişi ise saldırıda kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. G.Ç.'nin yürüyerek ayrıldığı görüldü.

POLİSİN YAKALADIĞI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Silahlı saldırının ardından inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarından aldığı bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalanmak için harekete geçti. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, G.Ç.'yi kullandığı silah ile aynı gün içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edilen G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs 2023 Salı atv izle! | Video 03:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs 2023 Salı atv izle! | Video 23.05.2023 | 10:18
Oltu’da gelincikler ovayı kırmızıya boyadı | Video 03:26
Oltu'da gelincikler ovayı kırmızıya boyadı | Video 23.05.2023 | 09:46
Alkollü mekanda çıkan tartışmada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı | Video 01:32
Alkollü mekanda çıkan tartışmada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı | Video 23.05.2023 | 09:45
Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı | Video 04:42
Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı | Video 23.05.2023 | 08:49
Mersin’de sağanak yağmur etkili oldu! Araçlar sel altında kaldı | Video 02:04
Mersin'de sağanak yağmur etkili oldu! Araçlar sel altında kaldı | Video 23.05.2023 | 08:57
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyini öldürdü! | Video 02:35
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyini öldürdü! | Video 23.05.2023 | 09:28
Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı kararı | Video 01:29
Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı kararı | Video 23.05.2023 | 09:01
Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı | Video 04:42
Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı | Video 23.05.2023 | 08:57
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 01:20
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 23.05.2023 | 08:50
Genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü | Video 01:49
Genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü | Video 23.05.2023 | 08:49
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye net mesaj: Türkevi’ne saldıran teröristi bulun | Video 33:47
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye net mesaj: Türkevi’ne saldıran teröristi bulun | Video 22.05.2023 | 20:42
Konya’da feci kaza! Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 02:27
Konya'da feci kaza! Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 22.05.2023 | 16:52
Anadolu Adliyesi’nde korku dolu anlar... Silahlı adam ortalığı birbirine kattı | Video 01:26
Anadolu Adliyesi’nde korku dolu anlar... Silahlı adam ortalığı birbirine kattı | Video 22.05.2023 | 16:00
2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi’nde hasta yoğunluğu | Video 05:49
2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu | Video 22.05.2023 | 15:48
İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı | Video 03:50
İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı | Video 22.05.2023 | 14:43
Sancaktepe’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı | Video 02:10
Sancaktepe’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı | Video 22.05.2023 | 15:14
Kazada yaralanan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün hastane firarı cezaya engel olamadı | Video 06:19
Kazada yaralanan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün hastane firarı cezaya engel olamadı | Video 22.05.2023 | 14:51
Maltepe’de esrarengiz ölüm! Merdivenlerde cansız bedeni bulundu | Video 03:18
Maltepe'de esrarengiz ölüm! Merdivenlerde cansız bedeni bulundu | Video 22.05.2023 | 14:40
Arnavutköy’de attan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 01:59
Arnavutköy'de attan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 22.05.2023 | 14:46
İnci kefali göçünü izlemek için Van’a geldiler | Video 04:02
İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler | Video 22.05.2023 | 13:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA