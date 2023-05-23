Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyini öldürdü! | Video
SULTANGAZİ'de boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi N.S.'nin dükkanına gelen G.Ç. yanında getirdiği silah ile dehşet saçtı. Dükkanın önünde G.Ç.'nin açtığı ateş sonucu yaralanan N.S. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Saldırı anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Elinde silahla gelen G.Ç.'nin dükkanın önüne çıkan N.S.'ye art arda ateş ettiği, yere düşen N.S.'ye tekme attığı görüldü. Bu sırada dükkanın önünde bulunan bir kişi ise saldırıda kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. G.Ç.'nin yürüyerek ayrıldığı görüldü.
POLİSİN YAKALADIĞI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Silahlı saldırının ardından inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarından aldığı bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalanmak için harekete geçti. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, G.Ç.'yi kullandığı silah ile aynı gün içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edilen G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs 2023 Salı atv izle! | Video 23.05.2023 | 10:18
03:26
Oltu'da gelincikler ovayı kırmızıya boyadı | Video 23.05.2023 | 09:46
01:32
Alkollü mekanda çıkan tartışmada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı | Video 23.05.2023 | 09:45
04:42
02:04
Mersin'de sağanak yağmur etkili oldu! Araçlar sel altında kaldı | Video 23.05.2023 | 08:57
02:35
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyini öldürdü! | Video 23.05.2023 | 09:28
01:29
Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı kararı | Video 23.05.2023 | 09:01
04:42
01:20
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 23.05.2023 | 08:50
01:49
Genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü | Video 23.05.2023 | 08:49
33:47
02:27
Konya'da feci kaza! Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 22.05.2023 | 16:52
01:26
05:49
2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu | Video 22.05.2023 | 15:48
03:50
İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı | Video 22.05.2023 | 14:43
02:10
Sancaktepe’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı | Video 22.05.2023 | 15:14
06:19
03:18
Maltepe'de esrarengiz ölüm! Merdivenlerde cansız bedeni bulundu | Video 22.05.2023 | 14:40
01:59
Arnavutköy'de attan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 22.05.2023 | 14:46
04:02
İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler | Video 22.05.2023 | 13:34