Video Yaşam Böyle takip edip silahla gasp ettiler! 3 şahıstan 2’si yakalandı | Video
Böyle takip edip silahla gasp ettiler! 3 şahıstan 2’si yakalandı | Video

Böyle takip edip silahla gasp ettiler! 3 şahıstan 2’si yakalandı | Video

24.12.2022 | 13:53

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İstanbul’da 500 metre takip ettikleri bir kişinin cep telefonunu ve cüzdanını silahla gasp eden iki kişi, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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İstanbul Arnavutköy'de üç kişi; 500 metre boyunca takip ettikleri H.D.'nin cep telefonunu ve cüzdanını silah zoruyla gasp etti. Saldırganlar kaçtı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerden F.K. ve Y.E.Y.'yi Yavuz Selim Mahallesi'nde bir araç içerisinde silahla yakalayarak gözaltına aldı. Silahın Y.E.Y. isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. F.K. isimli şüphelinin ise "Mala Zarar Vermek" suçundan arandığı tespit edildi. Y.E.Y. hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. F.K. ise "Silahlı Yağma" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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