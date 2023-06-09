Burdur’da şiddetli sağanak sele neden oldu | Video

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Burdur’un Gölhisar ilçesinde aniden bastıran yağmur derelerin taşmasına neden oldu, iş yerleri sular altında kaldı.
Cumhuriyet meydanı, Çeşme, Pazar ve Fatih mahallerinde ise sular altında kalan yollarda araçlar zorlukla ilerleyebildi. Belediye ekipleri tekrar yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı iş makineleriyle derelerde temizlik çalışması başlattı.
Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş sahadaki ekiplerin çalışmalarını yakından inceleyerek yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 18.00-19.00 saatleri arasında ilçe merkezimizde yoğun bir yağış yaşandı, ardından dolu yağdı. Böğrüdelik yaylamızda meydana gelen sel felaketi ve yoğun yağış sonrası Kavaklıdere istikametinde meydana gel sel felaketi derelerimizden ilçe merkezimize taştı. Bu nedenle ilçemizde yoğun bir hasara neden oldu. 50'ye yakın ev, 15'e yakın iş yerini su bastı. Hayvan teleflerimiz var, hasarlı araçlarımız var. En sonda bir tane yaşlı teyzemizin hayatını kurtardık. Ben buradan tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Rabbim afetinden tüm milletimizi, ülkemizi korusun." şeklinde konuştu.
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