Burnundan çıkanlar tıp dünyasını şoke etti! 15 yıldır beyninde yaşıyormuş | Video

Genç bir adamın burnundan çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi. 2016 yılında milyonlarca kez tıklanan bu görüntüler görenlerin adeta kanını donduracak cinsten. Genellikle bağırsaklarda rastlanan tenya adı verilen bağırsak kurdu, özellikle çiğ et yiyen kişilerde sıkça rastlanıyor. Ancak bu görüntüde, adamın burnundan yaklaşık 15-20 santim uzunluğunda bir tenyanın çıkarıldığı görülüyor.