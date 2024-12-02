Bursa'da 8 katlı iş hanının çatısı alev alev yandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 8 katlı iş hanının çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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